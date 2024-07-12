Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'da ''Gazze'' resti! ''Barış sağlanıncaya kadar...''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de düzenlenen NATO Zirvesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Tarihi bir zirveyi daha başarıyla tamamladık. İttifakımızın 75. yılında tarihi bir zirveyi daha başarıyla neticelendirdik. Başkan Biden ve ABD makamlarına ev sahiplikleri için müteşekkiriz. Rusya Ukrayna savaşında uluslararası hukuktan yana bir duruş sergiliyoruz. Yeni somut adımlar konusunda mutabık kaldık. Ukrayna'ya mali destek sağlanmasını kararlaştırdık.

Türkiye bu savaşın sona ermesine yönelik gayretlerini ilk günden bu yana devam ettirmektedir. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bu değerlendirmelerimi zirve boyunca paylaştım.

Yaklaşık 2,5 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı karşısında müttefikler olarak uluslararası hukuktan yana bir duruş sergiliyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaklaşık 2,5 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı karşısında müttefikler olarak uluslararası hukuktan yana bir duruş sergiliyoruzhttps://t.co/bwQoGIOvQ4 pic.twitter.com/ll7nT1jjuy — Star Gazetesi ���� (@stargazete) July 11, 2024

Krizlerin derinleştiği ve gerginliklerin arttığı bir dönemdeyiz. Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirdiğini vurguladım. İttifaka en fazla katkı sağlayan ülkelerden biriyiz.

Mevcut uluslararası ortamda Türkiye'nin her zaman olduğu gibi müttefiklerini savunma taahhüdüne bağlı olduğunu, sorumluluklarını yerine getirdiğini vurguladım.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun tespit ettiği iki temel tehditten biri olan terörizmle mücadelede müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz https://t.co/bwQoGIOvQ4 pic.twitter.com/2FnHLt1mQr — Star Gazetesi ���� (@stargazete) July 11, 2024

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana büyük bir katliam yaşanıyor. Tüm temaslarımda Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşananları görüştüm. İsrail soykırım suçlamasıyla yargılandığı davada gerekenleri ısrarla uygulamıyor. Netanyahu yönetimi tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Hiçbir hukuk tanımayan bir yapıyla karşı karşıyayız. İsrail'e askeri desteğin sürdürülmesi kabul edilemez. İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO ile ilişkisini sürdürmesi kabul edilemez. Bu alanda girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır. Uluslararası camianın 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm için el ele vermesi önemlidir. Tüm baskılara rağmen Filistin'i tanıyan ülkelerin artmasından memnunuz. Garantörlük dahil her türlü inisiyatifi almaktan geri durmayız.

TERÖRLE MÜCADELE



Terörle mücadele alanında ortak adımlar önemlidir. NATO'nun terörizmle mücadele politikası geçtiğimiz yıl güncellendi. Sayın Genel Sekreter de terörizmle özel koordinatör atamasını gerçekleştirdi. Türkiye, terörün vahşi ve kanlı yüzünü iyi bilen bir ülkedir. DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan ülkeyiz. Müttefiklerimizden terörle mücadelede bu alanda destek bekliyoruz. Bazı müttefiklerimizin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısıyla kurduğu çarpık ilişkiyi kabul edemeyiz. Bu hatalı politikalardan vazgeçilmesi çağrısını yapıyorum.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI



Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ülkemizin destek verdiğinin altını çizdik. NATO'nun Ukrayna savaşında bir taraf olmasına asla geçit verilmemesi gerekir. Ortaya koyduğumuz dengeli, soğukkanlı ve hakkaniyetli tavrı bundan sonra da devam ettireceğiz.

Birçok ülke başkanları ile görüşmelerimiz oldu. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi geliştirmenin yollarını ve NATO'daki iş birliklerimizi görüştük. Yeni Genel Sekreter olarak göreve başlayacak Sayın Rutte'ye başarılar diliyorum. Başarılı hizmetleri için Sayın Stoltenberg'e de şükranlarımı sunuyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmelerimizde hem müttefiklerimizle ikili ilişkilerimizi geliştirmenin yolları hem de NATO bünyesindeki iş birliğimiz üzerinde durdukhttps://t.co/bwQoGIOvQ4 pic.twitter.com/2pLf5YQ1cU — Star Gazetesi ���� (@stargazete) July 11, 2024

TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN'E YARDIMLARI



Her türlü adımları attık. Buna gıda yardımı, sağlık desteği dahil. 40 bine yakın insan bölgede öldü. Hastanelerimizi devreye soktuk. Yaralıları tedavi altına alıyoruz. Gıda desteği olarak 40 bine yakın tır, uçak tüm bunları bölgeye gönderiyoruz. Yardımlarımız devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. Biz Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakamayız, onları terk edemeyiz. Başta Kızılay olmak üzere tüm kurumlarımız gereken destekleri sağlıyor.

Biz İsrail'i Lahey Adalet Divanı'na şikayet ettik. Bununla ilgili özellikle Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere süreci çalıştırıyor. Diğer ülkelerin de biz şikayetçi olmasını bekliyoruz. İsrail'in anladığı dili kullanmamız lazım. Sayı ne kadar artarsa o kadar faydalı olur.

ABD'DEN F-16 TEDARİKİ



Dün akşam ve bugün sayın Biden ile görüştük. 2-3 hafta içinde F-35'lerin problemini çözeceğini söyledi. Parçalarla ilgili konuyu da sürekli görüşüyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: (F16 Görüşmesi) Sayın Biden ile tekrar konuştuk, denildiği gibi olursa 3-4 hafta içerisinde bu problemi çözeceğini söyledihttps://t.co/bwQoGIOvQ4 pic.twitter.com/E3VXrkpqVO — Star Gazetesi ���� (@stargazete) July 11, 2024

ERDOĞAN-ESED GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?



Suriye ile normalleşme; Bu kırgınlığı aşmak üzere yeni bir süreç başlatmak istiyoruz. Sayın Esed'e ülkeme gel ya da üçüncü ülkede bu görüşmeyi yapalım çağrısında bulundu.

"ŞANHAY'A DAİMİ ÜYE OLMAK İSTİYORUZ"



Türkiye artık Şanhay İşbirliği Teşkilatı'na daimi üye olarak katılmalıdır. Tüm daimi üyelerden bu konuda destek istedim.

ABD'DE SEÇİMLER



Buradaki yarışın biz tarafı değiliz. Bu yarış içinde kalan sürede kararı ABD'deki halk verecek. Bu eyaletlerin vereceği karar önemli. Türkiye olarak en hayırlı kararı verecek ABD delegesinin vereceği kararı izleyeceğiz.

ALMANYA'DAN EUROFİGHTER ALIMI



Scholz olumsuz bir yaklaşımda bulunmadı. Savunma Bakanları da olumlu bir istikamette görüşme sağladı. Almanya ve İngiltere tarafında da olumlu gelişmeler var.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eurofighter konusu aramızda konuştuk. Scholz olumuz bir yaklaşımda bulunmadı. Olumlu bir istikamete gidişin olduğunu gördükhttps://t.co/bwQoGIOvQ4 pic.twitter.com/FobmtCJWuM — Star Gazetesi ���� (@stargazete) July 11, 2024

TÜRKİYE'NİN NATO EV SAHİPLİĞİ



Henüz hangi şehirde olacağı kararlaştırılmadı. Büyük ihtimalle İstanbul'a yakışır. Böyle bir büyük organizasyon yaparız. NATO ile birlikte dünyaya selamımızı çakarız.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI



Herkes barıştan yana. Hangi liderle görüştüysem aynı fikirdeler. Barış burada eninde sonunda egemen olacak. Bizde yapılacak zirve barışın taçlandığı zirve olacak diye düşünüyorum. Temennimiz Dışişleri Bakanlığımızla birlikte yapacağımız görüşmelerle bu işin altyapısını oluşturacağız.

Sayın Putin ile Karadeniz Tahıl Girişimi'ni konuştuk. İki tarafı bütünleştirebilirsek temelleri atacağız. Beklentimiz bu.