Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya birlik mesajı: Caydırıcılık ve dayanışma kritik hale geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Parlamento Başkanları Onuruna Verilen Öğle Yemeği programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Bu önemli toplantının NATO Zirvesi öncesinde ayrı bir anlam taşıdığına inanıyorum.

Eski kalıplar bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı bilinmiyor. Öngörülebilirliğin azaldığı bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız. NATO tarihi bir dönemeçten geçiyor. Başta Gazze ve Lübnan'da yaşananlar olmak üzere şahit olduğumuz katliamlar insanların vicdanlarında derin yaralar açarken aynı zamanda uluslararası kurumların itibarını yere sermiştir.

"CAYDIRICILIK VE DAYANIŞMA KRİTİK HALE GELDİ"

Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefiklerin dayanışmasının daha hayati hale geldiğine inanıyorum. Barış ve istikrarın korunmasına destek oluyoruz. Ankara Zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır.

"İTTİFAKTAN BEKLENTİMİZ ÇOKTUR"

Parlamenterler olarak yaşama hakkını garanti altına almak gibi çok önemli bir sorumluluğu üstleniyorsunuz. Zirveden temel beklentimiz müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten ve birlik ruhunu güçlendiren bir zirve olmasıdır. Bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur.

Lahey Zirvesi'nde kabul ettiğimiz taahhütler doğrultusunda NATO'ya en çok katkı sağlayan beş ülke arasında yer alıyoruz. AB tarafından açıklanan savunma ve güvenlik girişimlerine dahil edilmek konusunda ilgi ve desteğinizi talep ediyoruz.

" ZİRVENİN BİR DİĞER AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİ SAVUNMA SANAYİNE SAĞLAYACAĞI KATKIDIR"

İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız. Ankara Zirvesinin bir diğer ayırt edici özelliği savunma sanayine sağlayacağı katkıdır. Müttefiklerimiz ve misafirlerimiz Türkiye'nin savunma sanayinde kısa sürede kat ettiği mesafeyi görmüş olacak.

"LÜBNAN'I HEDEF ALAN SALDIRILARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Ukrayna, İran, Körfez ve Filistin başta olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendireceğiz. ABD-İran anlaşmasının kalıcı bir barışa evrilmesi için gereken katkıları vermeye devam edeceğiz. Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz.

FİLİSTİN ÇÖZÜMÜ VURGUSU

Orta Doğu'daki gerilimin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. Filistin sorunu çözülmeden kalıcı barış sağlanamaz.