Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "16. Büyükelçiler Konferansı"nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Konferansın başarılı geçmesini diliyorum. Devlet aklı kavramı istişare kültürünün zengin bir tecrübeden süzülerek uygulamaya geçirilmiş halidir. Bu yıl 16.'sını düzenlediğimiz konferansın, her türlü müzakereye zemin oluşturduğunu görüyor, bundan memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.

2008 yılından beri düzenlediğimiz konferansımızı her yıl farklı bir temada gerçekleştiriliyor. Bu konferans, Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika başlıklarını içeriyor.

Son yıllarsa teknoloji ve küreselleşmenin de etkisiyle uluslararası ilişkiler çok daha geniş bir alanı kapsar hale geldi. Son 30 yılda iki kutupluluktan çok taraflılığa evrilen uluslararası sistemin gelinen noktada çok kutupluluğa dönüşmeye başladığını görüyoruz. Büyük oranda söylem düzeyinde kalsa da insan hakları ve küresel adalet gibi kavramlar çok daha fazla yer alıyor.

Burada şu tespitin de mutlaka yapılması gerekiyor. Tüm bu gelişmeler, insani krizleri, savaşları, çatışmaları çözmek yerine sorunları daha da derinleştirmiştir.

Ruanda'da yaklaşık 100 gün içinde 8700 bin insan soykırıma uğradı, Bosna'da utanç verici katliamlar yaşandı. Irak'ta, Arakan'da, Somali'de ve daha birçok farklı yerde milyonlarca masum insan çatışma ve iç savaş sebebiyle hayatını kaybetti. Haksız de olsa güçlüyü koruyan, haklı da olsa mazlumu ezen bu düzen, adaletsizlik, istikrarsızlık üretti.

"GÜÇLÜ OLMAK DIŞINDA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Türkiye'nin hem kendi hak ve çıkarlarını layıkıyla savunabilmesi hem de dost, soydaş ve kardeşlerine yardım eli uzatabilmesi için ekonomik, askeri ve diplomatik bakımdan güçlü olmak dışında bir seçeneği yoktur. Biz de stratejilerimizi belirliyor, adımlarımızı planlıyor, yere sağlam basıyor, hiçbir işi şansa bırakmıyoruz. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak için incelikle örülmüş çok boyutlu bir politikayı adım adım hayata geçiriyoruz. Bu mücadelede ülkemizin dış ilişkilerinin icrasında merkezi bir konuma sahip olan hariciye teşkilatımıza büyük sorumluluk düşüyor.

Ekonomisiyle, ihracatıyla, savunma sanayisiyle ve uluslararası itibarıyla Türkiye büyüdükçe Türkiye'nin küresel siyasetteki önemli ve ağırlığı arttıkça sizin mesaisiniz de yoğunlaşıyor. Bugün şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırıyoruz.