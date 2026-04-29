Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kelimelerin tarif etmekte zorlandığı şu muhabbet için, her bir kardeşime onların nezdinde tüm teşkilatıma kalpten teşekkür ediyorum.

Filistin'in yiğit evlatlarını bugün bir kez daha hürmetle selamlıyor, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dualarımızla, desteklerimizle daima yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum.

Burada önemle belirtmek isterim ki, bugün de kardeşi kardeşe kırdırmak suretiyle coğrafyamızı kana boğmak isteyenler karşısında en sağlam direnç duvarımız birbirimize kenetlenmemizdir.

Kökenlerimiz, mezheplerimiz, hayat tarzlarımız, düşünce dünyamız, siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Bunlar bizi kutuplaştıran değil zenginliğimizi yansıtan değerlerdir. Özellikle bölgemizin içinden geçtiği şu sancılı dönemde, köken, mezhep farklılıklarımızı bir yana bırakıp hep beraber kardeşliği yüceltmek mecburiyetindeyiz.

Türkiye bunun mücadelesini yürütmektedir. Türkiye'nin Kürt, Arap, Türkmen, Fars ayrımı yapmaksızın bölgedeki tüm kardeşleriyle kucaklaşması, ortak gelecek temelinde yeni bir güvenlik paradigması inşa etmeye çalışması tenkit edilecek değil, takdir edilecek desteklenecek bir politikadır.

Mazimiz gibi istikbalimiz de müşterektir. Dolayısıyla bölgemizde yeni ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek hem tarihimize hem istikbalimize yapılmış ihanet olacaktır. Hiç kimse böyle bir vebali taşıyamaz.

Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa, bin yıldır aynı topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez, barış içinde geleceği kucaklamak varken bize kimse düşman olamaz.

Şehitlerimizin mübarek kanlarıyla yoğrulmuş dostluğumuzu, kardeşliğimizi bozmaya kimsenin ama hiç kimsenin gücü yetmez. Bunun için kardeşliğimizi kundaklamak, bunu isteyenlere eyvallah demeyeceğiz.