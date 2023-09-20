Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulünde, iki liderin Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgo Gerapetritis'in de katılımıyla New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bir araya geldikleri belirtildi.

İki liderin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettiklerinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler, Dışişleri Bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdikleri toplantıda mutabık kalınan, iki ülke arasındaki temaslara ilişkin aşağıda kayıtlı unsurları da içeren yol haritası ve zaman çizelgesini de teyit etmişlerdir. Buna göre, siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılarının ekim ortasındaki toplantıları, kasım ayındaki Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları ve 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı hayata geçirilecektir."

GÖÇ KONUSU



İki liderin ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle, Akdeniz bölgesinde yaşanan ve yakın geçmişte her iki ülkeyi de büyük ölçüde etkileyen doğal afetler ve iklim krizi olgularını ele aldılar. İki lider, sivil koruma alanındaki ikili işbirliğinin yüksek öncelikli olarak güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldılar.

Göç konusunun her iki ülke için ortak bir sınama olduğu bilinciyle bu meselenin ele alınması için birlikte çalışma konusunda da anlaşma sağladılar. Dışişleri Bakanları, üzerinde mutabık kalınan yol haritasının ileriye götürülmesi amacıyla çalışma ve eş güdümü sürdürmekle görevlendirildiler."

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Türkevi'nde gerçekleştirdiğimiz görüşme ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın Miçotakis ile görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın da hazır bulunduğu bildirildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI RAMAPHOSA İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

MALEZYA BAŞBAKANI ENVER İBRAHİM İLE GÖRÜŞME



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'i kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MALEZYA BAŞBAKANI ENVER'İ KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabulünde, Türkiye-Malezya ilişkilerini stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşımak için fikir teatisinde bulunulurken, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meselelerin de ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki Türkevi'nde Malezya Başbakanı Enver'i kabul ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşımak için fikir teatisinde bulunulurken, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meselelerin de ele alındığı belirtildi.

İkilinin, savunma sanayisi alanında işbirliğine yönelik atılacak adımları da görüştüğü bildirilen açıklamada, liderlerin, Malezya'nın bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yürütülen çalışmaları değerlendirdiği kaydedildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından "Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile BM 78'inci Genel Kurulu marjında Türkevi'nde bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk. Görüşmelerimiz Türkiye-Malezya ilişkileri adına hayırlara vesile olsun." paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu kapsamında New York'taki Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.