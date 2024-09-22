Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta, temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü.</p><p>Erdoğan'ın Rama'yı kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/09/22/35709040.jpg'/><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/09/22/cumhurbaskani-erdogan-abd-689_2-43.jpg'/>Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de TURKEN Foundation'ı ziyaret etti