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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Sesigüzel'in ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Sesigüzel'in ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 23:24 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Sesigüzel'in ailesine taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Nuri Sesigüzel'in vefatı nedeniyle kızı Birgi Canberk ve oğlu Mehmet Sesigüzel'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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