CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütüne destek verenler dökülen her kana ortaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasındaki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı

Bu alçak saldırı terörün kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi.

Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum.

(Terörle mücadele) Tüm dost ve müttefiklerimizin, Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz."

Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

DEAŞ'la mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır.

Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırlarsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır.

Küresel ekonomi ile ilgili artan resesyon tartışmaları bizi yakın gelecekte bekleyen tehlikeyi işaret ediyor.

Tüm gücümüzle barışın, refahın ve adaletin tahsisi için çaba gösteriyoruz.

Aşırı yükselen enerji, gıda ve ham madde fiyatlarının hiçbir ayrım yapmadan tüm ekonomileri zorladığı görülüyor. Ekonomik göstergeler şayet bir çıkış yolu bulunamazsa mevcut durumun kötüleşeceğini gösteriyor.

Rusya, Ukrayna ve BM ile birlikte tahıl koridorunu inşa ettik.

Salgın sürecinde 160 ülkeye tıbbi malzeme göndererek nasıl yanlarında olmuşsak bugün de barışın sağlanması için gayret gösteriyoruz.

Şu ana kadar yaklaşık 11 milyon ton tahılın dünya pazarına girmesini temin ettik. Mutabakatın kesintisiz işlemesi tahılın Afrika başta olmak üzere en fazla ihtiyacı olan ülkelere ulaşması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Sağlık hizmetlerinde Türkiye olarak büyük bir başarı hikayesi yazdığımıza inanıyorum.

Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz TÜRKOVAC aşımızla dünyada koronavirüs aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk.

Ülkemizi sağlık konusunda uluslararası marka haline getirmek istiyoruz.

Aşırı yükselen enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının hiçbir ayrım yapmadan tüm ekonomileri zorladığı görülüyor.

Küresel ekonomideki kötüleşmenin en şiddetli vurduğu bölgeler Asya ve Afrika'daki kırılgan devletlerdir.

Biden'la görüşme

F-16 konusunda Biden olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi.