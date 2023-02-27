Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki konteyner kentte açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Dünyada bu kadar geniş bir alanda, bu kadar çok nüfusun etkilendiği, bu kadar büyük bir felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanacak bir başka ülke olmamıştır ve yoktur

Ölenleri geri getirmek elimizde değildir. Kalanların yaralarını sarmak, yıkılanların yerine yenisini yapmak elimizdedir. Adıyaman'da ilçeleriyle birlikte 50 bin konut ve köyevi yapacağız.

Hemen kolları sıvadık ve güvenli, huzurlu yeni konutların inşası için çalışmalara başladık. Adıyaman'da ilçeleri ile birlikte 50 bin konut ve köy evi yapacağız