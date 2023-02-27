Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki konteyner kentte açıklamalarda bulunuyor.
Dünyada bu kadar geniş bir alanda, bu kadar çok nüfusun etkilendiği, bu kadar büyük bir felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanacak bir başka ülke olmamıştır ve yoktur
Ölenleri geri getirmek elimizde değildir. Kalanların yaralarını sarmak, yıkılanların yerine yenisini yapmak elimizdedir. Adıyaman'da ilçeleriyle birlikte 50 bin konut ve köyevi yapacağız.
Hemen kolları sıvadık ve güvenli, huzurlu yeni konutların inşası için çalışmalara başladık. Adıyaman'da ilçeleri ile birlikte 50 bin konut ve köy evi yapacağız