Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu kadim toprakları vatan yaptığımızdan beri Eskişehir 1000 yıldır milletimizin göz bebeğidir. Eskişehir Türkiye Yüzyılı'nın da parlayan yıldızıdır. Sanayisiyle, teknolojisiyle, tarımıyla, lojistiği ile, sağlığıyla şehrimizin dinamizmi her geçen gün artıyor. Bu güçlü eser ve hizmet altyapısının üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye hazırlanıyoruz. Her dönemde olduğu gibi bugün de ülkemizin siyasi ve ekonomik olarak kendilerine bağımlı kalmasını isteyenler var. Atılımların önünü kesmek için her yolu denediler. Terör örgütlerinin kanlı saldırılarına, darbe teşebbüslerinden ekonomik tuzaklara kadar kullanmadık araç bırakmadılar. Yeni bir seçim arefesinde Türkiye yine eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor. Bu defa karşımızda 7'li bir koalisyon var.