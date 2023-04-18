İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2023 Salı / 28 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3992
  • EURO
    21,2949
  • ALTIN
    1252.96
  • BIST100
    5027.13
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor

18 Nisan 2023 Salı 17:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu kadim toprakları vatan yaptığımızdan beri Eskişehir 1000 yıldır milletimizin göz bebeğidir. Eskişehir Türkiye Yüzyılı'nın da parlayan yıldızıdır. Sanayisiyle, teknolojisiyle, tarımıyla, lojistiği ile, sağlığıyla şehrimizin dinamizmi her geçen gün artıyor. Bu güçlü eser ve hizmet altyapısının üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye hazırlanıyoruz. Her dönemde olduğu gibi bugün de ülkemizin siyasi ve ekonomik olarak kendilerine bağımlı kalmasını isteyenler var. Atılımların önünü kesmek için her yolu denediler. Terör örgütlerinin kanlı saldırılarına, darbe teşebbüslerinden ekonomik tuzaklara kadar kullanmadık araç bırakmadılar. Yeni bir seçim arefesinde Türkiye yine eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor. Bu defa karşımızda 7'li bir koalisyon var.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Eskişehir
  • Toplu Açılış Töreni

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.