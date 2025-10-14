İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

AA14 Ekim 2025 Salı 14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

24 yıldır daima milletin rehberliğinde yürüyen, milletle aynı ufka bakan, rotasından hiç çıkmayan bir siyasi hareket olarak ekonomi işleri başkanlığımızın rolünü çok önemli buluyorum

Bizim prensibimiz 24 yıldır hiç değişmemiştir, milletle inatlaşma olmaz.

Bugüne kadar ne yaptıysak hep bu hassasiyetle yaptık. Başkaları gibi yukarıdan aşağıya dikte eden değil, her kademede istişare eden bir yaklaşımla hareket ettik

