Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Osman Çakmak’a taziye telefonu .

Tokat'ın Zile ilçesinde karbonmonoksit zehirlemesi sonucu hayatını kaybeden Ampute Milli Takım Kaptanı Osman

Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak, ilçeye bağlı Narlıkışla Köyünde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cep telefonundan Osman Çakmak'ı arayarak taziyede bulundu. Erdoğan, milli sporcunun annesi için dua ederken, tedavisi devam eden babası Ömer Çakmak için de sporcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Osman Çakmak da Erdoğan'a, "Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin" diyerek hem dua hem de teşekkür etti.