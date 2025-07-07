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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası

CHP Genel Başkanı Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri nedeniyle nedeniyle, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı.

HABER MERKEZİ7 Temmuz 2025 Pazartesi 14:12 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası
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CHP Genel Başkanı Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri nedeniyle nedeniyle, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'E 500 BİN TL'LİK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ve TCK 310/2 delaletiyle tehdit suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur." dedi.

  • CHP Genel Başkanı
  • Manevi Tazminat
  • Ankara Mahkemesi

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