Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Siyasette itibar devşirme çabasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu davaya omuz vermiş, bu harekete katkı sunmuş, partimizin çınarları ve yaşayan hafızaları olarak gördüğümüz her bir yol arkadaşımızın başımızın üstünde yeri vardır. Teşkilatlarımızda görev alan partimizin emektarlarıyla Genel Merkezimizde illerimizde ilçelerimizde düzenlediğimiz vefa iftarları vesilesiyle hasret giderdik.

"MEVLAM BİZİ MİLLETE HİZMET YOLUNDAN AYIRMASIN"

Üniversitelerimizde gerçekleştirdiğimiz Kampüs İftarları ile yaklaşık 500 bin gencimizle ramazan sevincini yaşadık.

Sivil Toplum Kuruluşlarımızla bir araya gelerek istişare ettik. 86 milyonun birlik ve beraberliğini güçlendirirken, AK Parti olarak imar ve ihya sürecindeki komşumuz Suriye'yi de unutmadık. Belediyelerimizin ve teşkilatlarımızın kurduğu iftar sofralarında 250 bin Suriyeli kardeşimizin oruçlarını açmasına vesile olduk.

Şöyle bir ayın muhasebesini yaptığımızda, samimiyetle yapılan iyiliklerin kat kat karşılık bulduğu bu günleri e güzel şekilde değerlendirmeye çalıştığımızı görüyorum.

Mevlam bizi millete hizmet yolundan ayırmasın.

"SOYKIRIM ŞEBEKESİ COĞRAFYAMIZI FELAKETE DOĞRU SÜRÜKLÜYOR"

İsrail'in kışkırtmalarıyla 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan savaş, bölgemizi kan ve barut kokusuna boğmaya devam ediyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan çocuklar okullarında ders dinlerken füzelerin hedefi oluyor. Bölgemiz, son arsın en sancılı, en meşakkatli günlerini yaşıyor. Gözünü nefret ve kin bürümüş soykırım şebekesi, güya dini argümanların arkasına sığınarak coğrafyamızı felakete doğru sürüklüyor.

Nerede olursa olsun, acımasızca öldürülenler bizim kardeşlerimizdir. Son nefeslerini okul sıralarında veren çocuklar, bizim yavrularımızdır.

Evlat acısıyla yürekleri Kerbela'ya dönen kadınlar, bizim annelerimizdir. Bombaların enkaza çevirdiği şehirler bizim şehirlerimizdir. Tahrip edilen yıkılan yerler bizim bölgemizdir.

Coğrafyamızın 4 bir tarafında akan kanlar bizim değil mi? Şundan herkes emin olsun. Biz ne kardeşlerimiz ve komşularımız arasında ayrım yaparız, ne de acılarına seyirci kalırız. İyi günde dost ve kardeş bildiğimiz halkları kötü günde yalnız bırakmayız. Bölgemizde kan gövdeyi götürürken eski defterleri yeniden açmayı, bin yıl önceki tartışmaları açmayı asla ve asla doğru bulmadığımızı tekraren vurgulamak mecburiyetindeyim.

27 gündür hiçbir ilke, değer, norm gözetmeyen saldırganların nazarında Şii veya Sünni olmamızın, Türk Kürt Arap ya da Farsi olmamızın bir farkı var mı?

Kardeş halklar arasında husumeti büyütecek, siyonizmin bölgemizi hedef alan böl parçala yönet planlarına lojistik destek verecek her türkü eylemi reddediyoruz.

MESCİD-İ AKSA MESAJI: GASBEDİLEMEZ, ENGELLENEMEZ, YASAKLANAMAZ

Hangi bahaneyle olursa olsun, Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı gasbedilemez, engellenemez, yasaklanamaz.

Türkiye doğru yolda ve yerdedir. Her zeminde Türkiye'nin tavrından övgüyle bahsediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ: KENDİ HEZEYANLARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ

Milletimizin bu güvenini boşa çıkarmayacağız. Türkiye partisi olmayı bir türlü beceremeyen CHP'nin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeyeceğiz. CHP'li aktörlerce körüklenen savaş çığırtkanlığına kulak asmayacağız. Gelinen noktada ana muhalefetin başındaki zatın aklı ile dili arasındaki bağı kopmuş, söylemlerinde tutarlılık kalmamış, siyasi itibarı tamamen sıfırlanmıştır.

Vesayet altında olduğu kamuoyunca bilinen bir şahsın Türkiye'nin dik ve dirayetli duruşuna dil uzatması ise kara mizah örneğidir. Ufku ve vizyonu dar olanların bizi anlamasını beklemiyoruz. Dikkat ederseniz, CHP genel başkanını artık kendi seçmeni bile kaale almıyor. Türk dış politikasına getirdiği eleştirilere en başta CHP'li vatandaşlarımız gülüp geçiyor.

Ona buna sataşarak siyasette itibar devşirmeye çalışan bu zavallıyı biz bir kez daha kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz.