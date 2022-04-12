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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pakistan Başbakanı seçilen Şerif'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'i arayarak tebrik etti.

DHA12 Nisan 2022 Salı 01:34 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 01:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı seçilen Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Meclisi'nin takdiri çerçevesinde Başbakan seçilmesi münasebetiyle Şerif'e tebriklerini iletti.

Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Pakistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin köklü tarih, dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı bulunduğu Pakistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Pakistan halkının karşı karşıya kaldığı tüm zorluk ve engellere rağmen demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden vazgeçmediğini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Pakistan'a ellerinden gelen her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceklerini vurguladı.

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