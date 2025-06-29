Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ifadeleri kullandı:

Pakistan'a yönelik dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum.

Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum.

Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükûmetine taziyelerimi iletiyorum.

Türkiye olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan'a desteğimizi sürdürecek, sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.