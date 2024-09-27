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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferinin 486'nci yıl dönümünü kutladı.

DHA27 Eylül 2024 Cuma 20:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Preveze Deniz Zaferi'nin 486'nci yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan yaptığı fotoğraflı paylaşımda, 'Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyor; Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Mavi Vatan'ımızda fedakârca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum' ifadelerini kullandı.

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