Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
AK Parti'mizin kurucularından, değerli akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli yol ve dava arkadaşımız Ersin Nazif Gürdoğan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, talebelerine, eğitim camiamıza ve AK Parti'mize başsağlığı diliyorum.
#SONDURUM Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan Hakk'a yürüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından taziye dileklerini iletti. pic.twitter.com/XoRXDsyEZj— 24 TV (@yirmidorttv) August 20, 2024