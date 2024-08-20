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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

20 Ağustos 2024 Salı 19:00 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

AK Parti'mizin kurucularından, değerli akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli yol ve dava arkadaşımız Ersin Nazif Gürdoğan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, talebelerine, eğitim camiamıza ve AK Parti'mize başsağlığı diliyorum.

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