Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e tebrik mesajı

AA 09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:10 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:37

İletişim Başkanlığınca paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Devlet Başkanı, Değerli Dostum, 75. yıl dönümünde 9 Mayıs Zafer Günü'nüzü en içten duygularımla tebrik ediyorum. İnsanlığa büyük acılar getirmiş ve milyonlarca Sovyet vatandaşının da hayatına mal olmuş 2. Dünya Savaşı'nın bitişini belirleyen günlerden biri olan bu yıl dönümü, uluslararası barışın kıymetini en çarpıcı biçimde hatırlamamıza yardımcı oluyor. Türkiye ve Rusya'nın son dönemde özellikle bölgesel barış ve istikrarın korunması için sarf ettikleri ortak gayretlerin önemini, bu fırsattan yararlanarak bir kez daha vurgulamak istiyorum."

Mesajda, "Bu vesileyle, tüm insanlığı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadelenizde Türk halkının dayanışma duygularını bildiriyor, Zat-ı Devletlerine ve dost Rusya halkına esenlik temennilerimi yineliyorum." ifadeleri kullanıldı.