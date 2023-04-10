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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayii paylaşımı: Türkiye'nin yükselen yıldızı!

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından savunma sanayiiyle ilgili olarak paylaşımda bulundu. Savunma sanayiinde AR-GE'ye ayrılan bütçenin yıllık 49 milyon dolardan 1,5 milyar dolara çıktığını ifade eden Başkan Erdoğan, 'Sektörün ihracatı, 248 milyon dolardan 2022 yılı itibarıyla 4 milyar 400 milyon dolarlık rekor seviyeye geldi. Yerlilik oranımız yüzde 20'den yüzde 80'e yükseldi.' dedi.

10 Nisan 2023 Pazartesi 22:30 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayii paylaşımı: Türkiye'nin yükselen yıldızı!
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından savunma sanayiinin gelişimine dair bilgiler verdi.

Hedeflerini tam bağımsız savunma sanayii olarak belirlediklerinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Yerlilik oranımız yüzde 20'den yüzde 80'e yükseldi. Geldiğimiz seviye elbette önemlidir ama hâlâ ülkemize karşı sergilenen gizli-açık ambargoları aşmak için yapmamız gereken pek çok iş var. Ülkemizin menfaatlerini uluslararası alanlarda korumak ve geliştirmek için savunma sanayi projelerinin sayılarını arttırarak sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu sözlere yer verdi:

-Mayıs 2004'te yaptığımız Savunma Sanayi İcra Komitesinde aldığımız kararlarla dış alım yerine yerli ve millî projeler dönemini başlattık.

-Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik.

-62 olan savunma sanayi projesi sayısını 750'ye, 56 olan savunma sanayi firması sayısını 2 bin 700'e ulaştırdık.

-5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri, bugün 60 milyar doları aşıyor.

-Savunma sanayinde AR-GE'ye ayrılan bütçe yıllık 49 milyon dolardan 1,5 milyar doların üzerine çıktı.

-Sektörün ihracatı, 248 milyon dolardan 2022 yılı itibarıyla 4 milyar 400 milyon dolarlık rekor seviyeye geldi.

-Yerlilik oranımız %20'den %80'e yükseldi.

-Şimdi de ihale süreci devam eden projelerle birlikte savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz.

-Geldiğimiz seviye elbette önemlidir ama hâlâ ülkemize karşı sergilenen gizli-açık ambargoları aşmak için yapmamız gereken pek çok iş var.

-Ülkemizin menfaatlerini uluslararası alanlarda korumak ve geliştirmek için savunma sanayi projelerinin sayılarını arttırarak sürdüreceğiz.

-Türkiye Yüzyılı'nın inşasını, savunma sanayimizin önümüze açtığı güvenli yoldan ilerleyerek gerçekleştireceğiz.

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