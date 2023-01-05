Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve er Halil Seltan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Konya'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Uğur ve Seltan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

KONYA'DA ASKERİ ARACIN TIRA ÇARPMASI SONUCU 2 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Konya'da askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu 2 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.

Konya-Adana kara yolunun 15. kilometresinde seyir halinde olan askeri araç, yoğun sis nedeniyle 42 ABZ 753 plakalı tıra arkadan çarpmıştı.

Kazada, Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ile er Halil Seltan hayatını kaybederken, sürücü olduğu öğrenilen er Mustafa Çiftçi ile er Muhammet Can Öklü yaralanmıştı.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, kaza yerinde incelemelerde bulunurken, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.