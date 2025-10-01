İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5974
  • EURO
    48,7988
  • ALTIN
    5200.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray-Ortaköy ile İzmir-Balçova'da şehit olan asker ve polislerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 13:17 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir ile şehit polis memuru Ömer Amilağ'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray-Ortaköy'de devriye aracının içinde işlem yaptığı esnada sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Özdemir ile İzmir-Balçova'da Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Amilağ'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da faciadan dönüldü: Canını son anda kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.