Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Başkan Erdoğan, Kuzey Irak ve Iğdır'da şehit olan askerler Ülgen ve Köse'nin ailelerine başsağlığı diledi.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak ve Iğdır'da şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit askerler Mahmut Mücahit Ülgen ve Ahmet Furkan Köse'nin ailelerine taziye telgrafı gönderdi.
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