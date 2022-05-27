İSTANBUL 27°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2022 Cuma / 26 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,2568
  • EURO
    17,4776
  • ALTIN
    969.216
  • BIST100
    2445.47
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin babasıyla telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

DHA27 Mayıs 2022 Cuma 17:14 - Güncelleme:
ABONE OL

Pençe-Kilit Operasyonu'nda, salı günü teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli (25) şehit düştü. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, bugün şehidin Yaka Mahallesindeki ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Çalık, ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak telefonu baba Cevat Tekedereli'ye verdi.

27 MAYIS VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı dileğinde bulunduğu şehit babasına, 27 Mayıs darbesinin 62'inci yıl dönümü olduğunu da hatırlatarak, "Rabbim rahmet eylesin. Rabbim inşallah cennetinde buluştursun. Rabbim sabırlarınızı arttırsın. Makamları belli zaten şehitlerimizin, cennet. İnanıyorum ki Rabbimin vaadi var, orada sizleri buluşturacaktır. Bugün aynı zamanda 27 Mayıs darbesinin 62'inci yıldönümü. Demokrasi şehitlerimiz, devlet adamlarımız Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam kararlarını verdiler. Biliyorsunuz burayı Yassıada olmaktan çıkardık, ismini 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak değiştirdik. Birazdan 'Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına katılacağım. Ben tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim ailemize sabırlar ihsan eylesin" diye konuştu.

Şehit babası Cevat Tekedereli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, 5 çocuğunu da vatan için yetiştirdiğini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.