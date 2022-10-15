Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Altıntaş'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Sami Altıntaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Sami Altıntaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.