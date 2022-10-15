İSTANBUL 18°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2022 Cumartesi / 20 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5964
  • EURO
    18,0725
  • ALTIN
    981.972
  • BIST100
    3626.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Altıntaş'ın ailesine başsağlığı mesajı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Altıntaş'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Sami Altıntaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

15 Ekim 2022 Cumartesi 19:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Altıntaş'ın ailesine başsağlığı mesajı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Sami Altıntaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Ayrıntılar geliyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.