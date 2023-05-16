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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak şehitleri için taziye mesajı: Son terörist bertaraf edilene kadar durmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK tarafından haince şehit edilen askerler için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız.' ifadelerini kullandı.

AA16 Mayıs 2023 Salı 18:33 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak şehitleri için taziye mesajı: Son terörist bertaraf edilene kadar durmayacağız
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 kahraman jandarmaya Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"SON TERÖRİST BERTARAF EDİLENE KADAR DURMAYACAĞIZ"

Şehitlerin ailelerine sabrı cemil niyaz eden Erdoğan, "Milletimizin başı sağ olsun. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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