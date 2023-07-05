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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Stoltenberg'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevi 1 yıl uzatılan Jens Stoltenberg'i tebrik etti.

IHA5 Temmuz 2023 Çarşamba 11:18 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Stoltenberg'e tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından NATO Genel Sekreterliği görevi 1 yıl uzatılan Jens Stoltenberg'i tebrik etti. Erdoğan, "NATO Konseyi'nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum Jens Stoltenberg'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg'in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum" paylaşımında bulundu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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  • Stoltenberg

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