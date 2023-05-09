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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan diplomasisi: Müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral el-Burhan ile telefonla görüştü. Kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması hâlinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Birleşmiş Milletler'le temas hâlinde çabalarına devam edeceklerini belirtti.

AA9 Mayıs 2023 Salı 09:39 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan diplomasisi: Müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazırız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah Abdurrahman el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Sudan'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti.

Kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Erdoğan, Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Birleşmiş Milletler'le temas halinde çabalarına devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve güvenliğine ilişkin konular da ele alındı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Sudan
  • el-Burhan

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