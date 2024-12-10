Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

15. Büyükelçiler konferansımızın da Dış İşleri Bakanlığımız başta olmak üzere devletimiz, kurumlarımız, yurtdışındaki ve gönül coğrafyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum

Küresel sistemin çıkmaza girdiği, uluslararası toplumun reflekslerini yitirdiği çok taraflı yönetişim mekanizmalarının çözüm üretmekte yetersiz kaldığı zorlu bir dönemden geçmekteyiz.

Bölgemizde ve dünyada barışın, huzurun, refah ve istikrarın tesisi için ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı hedeflerinin küresel ölçekte hayata geçirilmesinde Dışişleri Bakanlığımıza önemli görevler düşüyor

Küresel düzlemde ağırlık merkezi Batı'dan Asya'ya doğru kayarken bu fay hattında yaşanan kırılmanın etkilerini hepimiz hissediyoruz

Hükümetimizin tüm engellemelere, haksız eleştirilere ve itibar suikastlarına rağmen 13 yıldır kararlılıkla sürdürdüğü insani politikasının haklılığı çok net bir biçimde tescillenmiştir.

Esed rejimi arkasında katliamlarla, yıkımlarla, barbarlıkla dolu büyük bir enkaz bırakarak Suriye'den firar etmiştir. Zalimler kaybetmiş, zelil olmuş, mazlumlar bir kez daha kazanmıştır

Eli kanlı zalim bir rejime karşı savaşı kazanan Suriyeli kardeşlerimizin zaferi de kazanacağına yürekten inanıyoruz

Suriye hapishanelerinden yansıyan vahşet görüntüleri ve trajik insan hikayeleri, Suriye halkının neden evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını, Esed'in sözde af ilanlarına neden itibar etmediklerini ortaya koyuyor

Temennimiz, yeni yönetimin Suriye halkının tüm kesimlerini kuşatan ve kucaklayan bir anlayışla yoluna devam etmesidir

Türkiye, Gazze'deki kan deryasının artık son bulması için değil elini tüm vücudunu taşın altına koymaya hazırdır

İsrail hükümetinin ısrarla ve inatla gittiği yol, açık söylüyorum, yol değildir

Barış ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası kurum ve kuruluşlar sergiledikleri atıl tutumla yeni problemlere zemin hazırlıyor. Ortak akıl ve istişare kültürüne bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.

Karabağ'ın işgalden kurtulmasıyla yakalanan tarihi fırsatın, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasıyla taçlanmasını arzu ediyoruz

Tıpkı Suriye gibi Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin muhafazası da bizim için çok ama çok önemlidir

Mukaddes kitabımızın ve kutsal değerlerimizin pervasızca hedef alındığı pek çok saldırıya tanıklık ediyoruz. Bir arada yaşama kültürünü zedeleyen ve toplumsal birlikteliğin altını oyan bu saldırılarla etkin şekilde mücadele etmemiz mühimdir

Son dönemde güvelik konseptlerinde köklü değişimler yaşanıyor. 2.Dünya Savaşı sonrası kurulan ittifaklar ve güvenlik antlaşmaları sorgulanırken savunma harcamaları çarpıcı bir şekilde artıyor

Dışişleri Bakanlığımız teröristler tarafından en fazla hedef alınan kurumlarımız arasında yer alıyor. Görevi başında şehit edilen diplomatlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını saygıyla yad ediyorum

Önümüzdeki Şubat ayında 4.yılına girecek olan Rusya-Ukrayna savaşı ile dünyada taşlar yerinden oynamıştır. Ülkemiz bu savaşta da dengeli bir politika izleyerek önceliğini adil barışın sağlanmasına vermiştir