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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazara vurulan Suriyeli gencin babasına taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin ihtarına uymayarak kaçması üzerine uyarı ateşiyle kazara vurulan Suriyeli gencin babasına taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Afrin'de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını bildirdi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:28 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 17:33
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Motosikletlerini ihtiyaç sahiplerine destek için sürüyorlar

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