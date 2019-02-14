Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden gazeteci, yazar ve eski Yeşilay Genel Başkanı Mustafa Necati Özfatura'nın oğlu Murat Özfatura'yı telefonla arayarak, başsağlığı diledi.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci, yazar ve eski Yeşilay Genel Başkanı Mustafa Necati Özfatura'nın oğlu Murat Özfatura'yı arayarak, başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Mustafa Necati Özfatura’nın oğlu Murat Özfatura'yı telefonla arayarak, aileye başsağlığı dileklerini iletti.
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