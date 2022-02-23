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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AA23 Şubat 2022 Çarşamba 21:54 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 21:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Erdoğan, Yenimahalle Çamlıca Mahallesi'ndeki evde şehit Eren'in eşi Sadiye Eren ve yakınları tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. Erdoğan, taziye evinden ayrılırken çevredeki vatandaşlarla da sohbet etti.

Ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de hazır bulundu.

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