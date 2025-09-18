İSTANBUL 24°C / 16°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'e davet: Yarın Atatürk Havalimanı'nda olacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal'deki paylaşımıyla vatandaşları TEKNOFEST'e davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, davet mesajında, 'Yarın dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali #TEKNOFEST2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım' ifadelerini kullandı.

18 Eylül 2025 Perşembe 21:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'e davet: Yarın Atatürk Havalimanı'nda olacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST'in üçüncü gününde etkinliklerine katılacağını belirtti.

Erdoğan, "Yarın dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

