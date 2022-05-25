Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''terörle mücadele'' mesajı: Askerlerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Basketbol Kulübü'nün yöneticileri, teknik heyeti ve sporcularını kabul etti.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Askerlerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bu hain saldırılara cevabımızı yeni operasyonlarla vermeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 100'Ü GEÇTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirmişti.

Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit bölgesindeki operasyonlarına hız vermişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 100'ü geçtiğini açıklamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OPERASYON SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin güney sınırlarına yönelik operasyon sinyali verip şu açıklamada bulunmuştu:

"Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda bu hususları enine boyuna değerlendirecek ve kararlarımızı alacağız. Biz de gereken görüşmeleri yaparak, sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesini temin edeceğiz. Ülkemizin güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterenler ile kendi çıkarları dışında hiçbir derdi olmayanların ayrımını bu süreçte bir kez daha görecek ve gelecekteki politikalarımızın referansı yapacağız."