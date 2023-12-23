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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı sorulmaktadır

Pençe-Kilit bölgesinde şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şâd, mekanları cennet, makamları âli olsun. Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.' dedi.

23 Aralık 2023 Cumartesi 21:13 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı sorulmaktadır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı;

"Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehitlerimizin ruhu şâd, mekanları cennet, makamları âli olsun.

Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır.

Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.

Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir.

Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız.

Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır.

Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin."

  • terör saldırısı
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