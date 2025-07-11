Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik daha aşıldı. Terör örgütü PKK, silah bırakarak kendini feshetti.

Sürece ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda atılan adımın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin.