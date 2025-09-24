İSTANBUL 26°C / 18°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama: Görüşelim, sonrası sizlere söylenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta basın mensuplarının sorusu üzerine, yarın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin, “Görüşelim. Görüştükten sonra zaten sizlere ne görüştüysek ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz” dedi.

24 Eylül 2025 Çarşamba 22:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarının, yarın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Görüşelim. Görüştükten sonra zaten sizlere ne görüştüysek ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında geldiği New York'ta temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerinin yanı sıra bugün Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'nde hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Türkevi'ne geçişi sırasında basın mensuplarına açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının yarın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Görüşelim. Görüştükten sonra zaten sizlere ne görüştüysek ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz" dedi.

