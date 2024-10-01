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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm kesimlere yeni anayasa daveti

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışında Meclis Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tüm partileri, toplumun tüm kesimlerini, Türk demokrasisini yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırma mücadelemize omuz vermeye davet ediyorum.' dedi.

1 Ekim 2024 Salı 15:17 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm kesimlere yeni anayasa daveti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışında Meclis Genel Kurulu'na hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* TBMM'nin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşımızın tüm gazi ve şehitlerini saygıyla yad ediyorum.

* Yeni yasama yılının uyum, uzlaşma, karşılıklı anlayış ve hoşgörü içinde hepiniz için, özellikle aziz milletimiz için hayırlı olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.

* Yüzyıllar boyunca onlarca devlet kurmuş olan milletimiz, on birinci yüzyılda kurulan Büyük Selçuklu Devleti'nden bugüne kadar süren kesintisiz devlet tecrübesiyle dünya üzerindeki istisnai milletlerden biridir.

* Bu meclis milletimizin ufkunu genişletecek, ekonomik refaha, özgürlüklere daha fazla alan açacak cumhuriyet tarihimizin en kuşatıcı anayasasını yapma tecrübesine, kudretine ziyadesiyle haizdir.

* Yeni anayasanın kutuplaştırıcı değil uzlaştırıcı, yasakçı değil özgürlükçü olması, farklılıklarda değil ortak noktalarda buluşturması sarsılmaz ilkemizdir.

* 12 Eylül askeri darbesi sonrasında silahların gölgesinde milli iradeye dayatılan mevcut anayasa, milletimize biçilmiş dar bir gömlektir. Yamalı bohçaya dönen 82 anayasasının miadı dolmuştur.

* Milletin muazzez iradesini temsil eden insanlar olarak, insanımızın hiçbir ferdini dışlamadan, özgürlüğünü kısıtlamadan azami müştereklerde buluşturan bir anayasayı Allah'ın izni ile bu yüce meclis eliyle hayata geçirebiliriz.

* Geçtiğimiz hafta menfur bir saldırı neticesi şehit edilen polis kızımız Şeyda Yılmaz başta olmak üzere tüm şehitlerimize aziz milletim adına minnet duygularını ifade etmek istiyorum.

* Mevcut kanunları uyguladıkları ya da kanunların sınırları içinde kaldıkları için hiç kimse yargı camiamızı yıpratmaya kalkışmamalıdır.

* Ekonomide belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerliyoruz. 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında uygulamaya başladığımız reform programımız meyvelerini veriyor.

* Son bir yılda 1 milyon 105 bin ilave istihdam imkanı oluşturduk. Milli gelirimiz 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı.

* Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş devam edecek ve milletimiz bu düşüşü çarşıda, pazarda, alışveriş sepetinde, mutfağında daha fazla hissedecek.

* Türkiye'ye kaybettirerek siyaset yapılmaz, millete faydalı olunmaz. Türkiye'nin ve 85 milyon vatandaşımızın menfaati söz konusu olduğunda siyasi rekabeti bir tarafa bırakmamız gerekiyor.

* 6 Şubat depremlerinin Türk ekonomisine getirdiği 104 milyar dolarlık ilave faturaya rağmen mali disiplinden taviz vermedik. Enflasyondaki düşüş devam edecek.

* İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır yürüttüğü soykırım, bugünlerde Lübnan'a uzandı. Dün işgal güçleri Lübnan topraklarına karadan girdiğini duyurdu.

* İsrail, bir yandan Gazze'de soykırım, Lübnan'a terör saldırıları yaparken aynı anda bölge ülkelerini kendi ateşine çekmek için her türlü provokasyonu deniyor.

* Ne yazık ki bütün bölgeyi ateşe atmayı amaçlayan Gazze'de 17 bini çocuk olmak üzere 42 bin insanı katleden, şimdi de Lübnan'da katliama başlayan İsrail, dünyadan gerekli ve yeterli tepkiyi almamaktadır

* İsrail ne yaparsa yapsın, er ya da geç durdurulacak. Kendini dev aynasında gören Hitler nasıl durdurulduysa, Netanyahu da aynı şekilde durdurulacak.

* Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır.

* İşgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır.Karşımızda hukukla mukayyet bir devlet değil, kandan beslenen, işgalle semiren bir katil sürüsü var.

* İsrail saldırganlığı Türkiye'yi de içine almaktadır. Vatanımız, milletimiz, bağımsızlığımız için bu devlet terörüne elimizdeki her imkanla karşı duracağız.

* İsrail'i çok net bir şekilde uyarıyorum, Lübnan'a kara harekatının sonuçları, geçmişteki işgallerine benzemeyecektir.

* Küresel sistem kökten sarsılırken Meclisimiz, vakar, sağduyu, uzlaşma içinde hem ülkemize hem de coğrafyamıza yol gösterici olacaktır.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • TBMM
  • Genel Kurulu

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