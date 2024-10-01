Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm kesimlere yeni anayasa daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışında Meclis Genel Kurulu'na hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



* TBMM'nin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşımızın tüm gazi ve şehitlerini saygıyla yad ediyorum.

* Yeni yasama yılının uyum, uzlaşma, karşılıklı anlayış ve hoşgörü içinde hepiniz için, özellikle aziz milletimiz için hayırlı olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.

* Yüzyıllar boyunca onlarca devlet kurmuş olan milletimiz, on birinci yüzyılda kurulan Büyük Selçuklu Devleti'nden bugüne kadar süren kesintisiz devlet tecrübesiyle dünya üzerindeki istisnai milletlerden biridir.

* Bu meclis milletimizin ufkunu genişletecek, ekonomik refaha, özgürlüklere daha fazla alan açacak cumhuriyet tarihimizin en kuşatıcı anayasasını yapma tecrübesine, kudretine ziyadesiyle haizdir.

* Yeni anayasanın kutuplaştırıcı değil uzlaştırıcı, yasakçı değil özgürlükçü olması, farklılıklarda değil ortak noktalarda buluşturması sarsılmaz ilkemizdir.

* 12 Eylül askeri darbesi sonrasında silahların gölgesinde milli iradeye dayatılan mevcut anayasa, milletimize biçilmiş dar bir gömlektir. Yamalı bohçaya dönen 82 anayasasının miadı dolmuştur.

* Milletin muazzez iradesini temsil eden insanlar olarak, insanımızın hiçbir ferdini dışlamadan, özgürlüğünü kısıtlamadan azami müştereklerde buluşturan bir anayasayı Allah'ın izni ile bu yüce meclis eliyle hayata geçirebiliriz.

* Geçtiğimiz hafta menfur bir saldırı neticesi şehit edilen polis kızımız Şeyda Yılmaz başta olmak üzere tüm şehitlerimize aziz milletim adına minnet duygularını ifade etmek istiyorum.

* Mevcut kanunları uyguladıkları ya da kanunların sınırları içinde kaldıkları için hiç kimse yargı camiamızı yıpratmaya kalkışmamalıdır.

* Ekonomide belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerliyoruz. 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında uygulamaya başladığımız reform programımız meyvelerini veriyor.

* Son bir yılda 1 milyon 105 bin ilave istihdam imkanı oluşturduk. Milli gelirimiz 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı.

* Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş devam edecek ve milletimiz bu düşüşü çarşıda, pazarda, alışveriş sepetinde, mutfağında daha fazla hissedecek.

* Türkiye'ye kaybettirerek siyaset yapılmaz, millete faydalı olunmaz. Türkiye'nin ve 85 milyon vatandaşımızın menfaati söz konusu olduğunda siyasi rekabeti bir tarafa bırakmamız gerekiyor.

* 6 Şubat depremlerinin Türk ekonomisine getirdiği 104 milyar dolarlık ilave faturaya rağmen mali disiplinden taviz vermedik. Enflasyondaki düşüş devam edecek.

* İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır yürüttüğü soykırım, bugünlerde Lübnan'a uzandı. Dün işgal güçleri Lübnan topraklarına karadan girdiğini duyurdu.

* İsrail, bir yandan Gazze'de soykırım, Lübnan'a terör saldırıları yaparken aynı anda bölge ülkelerini kendi ateşine çekmek için her türlü provokasyonu deniyor.

* Ne yazık ki bütün bölgeyi ateşe atmayı amaçlayan Gazze'de 17 bini çocuk olmak üzere 42 bin insanı katleden, şimdi de Lübnan'da katliama başlayan İsrail, dünyadan gerekli ve yeterli tepkiyi almamaktadır

* İsrail ne yaparsa yapsın, er ya da geç durdurulacak. Kendini dev aynasında gören Hitler nasıl durdurulduysa, Netanyahu da aynı şekilde durdurulacak.

* Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır.

* İşgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır.Karşımızda hukukla mukayyet bir devlet değil, kandan beslenen, işgalle semiren bir katil sürüsü var.

* İsrail saldırganlığı Türkiye'yi de içine almaktadır. Vatanımız, milletimiz, bağımsızlığımız için bu devlet terörüne elimizdeki her imkanla karşı duracağız.

* İsrail'i çok net bir şekilde uyarıyorum, Lübnan'a kara harekatının sonuçları, geçmişteki işgallerine benzemeyecektir.

* Küresel sistem kökten sarsılırken Meclisimiz, vakar, sağduyu, uzlaşma içinde hem ülkemize hem de coğrafyamıza yol gösterici olacaktır.