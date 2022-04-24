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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a 24 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a 24 Nisan mesajı gönderdi: 'Vefat eden Osmanlı Ermenilerini saygıyla yad ediyorum. Acıları büyütmek yerine geleceği birlikte inşa etmeliyiz.'

24 Nisan 2022 Pazar 12:31 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a 24 Nisan mesajı gönderdi: "Vefat eden Osmanlı Ermenilerini saygıyla yad ediyorum. Acıları büyütmek yerine geleceği birlikte inşa etmeliyiz."

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