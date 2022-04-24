Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a 24 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a 24 Nisan mesajı gönderdi: 'Vefat eden Osmanlı Ermenilerini saygıyla yad ediyorum. Acıları büyütmek yerine geleceği birlikte inşa etmeliyiz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a 24 Nisan mesajı gönderdi: "Vefat eden Osmanlı Ermenilerini saygıyla yad ediyorum. Acıları büyütmek yerine geleceği birlikte inşa etmeliyiz."