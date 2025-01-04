Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Samsun Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle;

* Bugün ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak olan, Arabesk müziğin efsanelerinden merhum Ferdi Tayfur'u rahmetle yad ediyoruz. Milli ve yerli duruşuyla Ferdi Tayfur Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi.

* Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ailesine, hayranlarına, sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

* 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonunu tercih ettikleri için Samsunlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

* Bu millet bizden daha fazla eser üretmemizi bekliyor. Yatırım bekliyor, hizmet bekliyor. Başkaları ne yaparsa yapsın. Bizim durmak, duraksamak gibi bir lüksümüz yok.

* Bizler şahsi kariyerimizi inşa etmek için değil, milletin hakkını, hukukunu, onurunu korumak için bu görevleri üstlendik.

* Biz millete hizmeti ibadet olarak gören Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. 22 yıl olduğu gibi yine aşkla koşacağız.

* Türkiye genelinde kongrelerimizi hamd olsun barış, huzur ve kardeşlik iklimi içinde bir birimize sıkıcı kenetlenerek gerçekleştiriyoruz.

* Büyük kongremiz, milletin sandıkta verdiği mesajların ışığında partimizin ve hareketimizin çeyrek asırlık hikayesinde yeni bir milat olacaktır.

* Seçim sürecindeki özverili, gayretli, samimi çalışmalarından dolayı her kademedeki bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum.

* Muhalefetin sahte ve sanal gündemleri sizleri asla yanıltmasın. Muhalefetin iş bilmezliği beceriksizliği sizleri asla incitmesin. Onlarla bizim aramızda millete hizmetkarlık yapmak gibi derin bir zihniyet farkı var.

* Muhalefetin engellemelerine, iftiralarına, karalama kampanyalarına asla aldırmayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu ülkenin geleceğiyiz.

* AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz, bu ülkenin geleceğiyiz. Daha nice seneler boyunca inşallah Türkiye'ye hizmet edeceğiz.

* Ne 22 yıllık iktidarlarımız ne de yarım asra ulaşan siyasi hayatımız boyunca aziz şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek, gazilerimizi incitecek, onların ailelerini rahatsız edecek hiçbir işimiz olmadı.

* Bölücü örgütün milletimizin fertleri arasında açtığı nifak çukurlarını inşallah kardeşlikle dolduracağız, karşılıklı saygıyla kapatacağız.

* Her seçim döneminde bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların, bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı'na söyleyecek hiçbir sözü olamaz.

* Bölücü terör örgütü kullanım süresini tamamlamıştır. Suni teneffüslerin hiç biri bölücü örgütü hayata döndüremeyecektir.

* Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bunun dışında üçüncü bir yol yok. Silahın, şiddetin, terörün devri artık sona ermiştir.

* Samsunlu kardeşlerimiz 3 şey söz konusu olduğunda durur; 1 düşmana karşı dağlar gibi durur, 2 söz verdiğinde dağ gibi sözünün arkasında durur, 3 hiç bir devirde hiçbir dönemde yolunu kaybetmez, yönünü şaşırmaz, güçlü bir şekilde istikamet üzere durur

* Ulaştırmada Samsunu Sinop'a ve Sarp'a bölünmüş yollarla bağlayarak Karadeniz sahil yolunun bütünlüğünü sağladık.

* Bin bir umutla hayalle buraya gelenler tasını, tarağını toplayıp gittikten sonra biz bu coğrafyada destanlar yazmaya devam edeceğiz.

* Her işe bir kulp takmak, çamur atmak muhalefet midir? Bir de utanamadan, sıkılmadan hükûmeti yolsuzlukla itham ediyorlar. Siz bizi bırakında önce kendinize bakın akraba çiftliğine ve arpalığa çevirdiğiniz belediyelerinize bakın.