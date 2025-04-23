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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşı rahatlatan açıklama: Tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki AFAD Kriz Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 saat süren toplantıda depreme ilişkin brifing aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, 'Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

23 Nisan 2025 Çarşamba 21:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşı rahatlatan açıklama: Tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halindeyiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a geldi.

Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ilgili bakanlar ve yetkililer tarafından kapsamlı brifing verildi.

TOPLANTI 1 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 1 saatlik toplantının ardından buradan ayrıldı.

Ziyaretinde Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

Bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul ile birlikte çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu, İstanbul Valimiz Davut Gül ve ilgili bürokratlarımız hazır bulundular.

Koordinasyon toplantısında en güncel bilgileri aldık, depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik. Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik.

Öğle saatlerinden bu yana yaptığımız arama tarama faaliyetlerimiz neticesinde depremin hissedildiği şehirlerimizde elhamdülillah sıkıntılı bir durum gözükmemektedir. Deprem sebebiyle çok şükür herhangi bir can kaybımız da yoktur.

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

Tekrar tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum.

Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin.

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  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • AFAD Kriz Merkezi
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