Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara sandık çağrısı: Hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerinin ardından ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarın sandık başına gidiyor. 65 milyon civarında seçmen yarın saat 08.00'da başlayıp 17.00'da sona erecek cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunarak sandıklarda görevli partililerine çağrıda bulundu.

"HEP BİRLİKTE SIKI SIKIYA SAHİP ÇIKALIM"

"Değerli dava ve yol arkadaşlarım!" diyerek seslenen Başkan Erdoğan, "14 Mayıs'ta olduğu gibi yarın da sabahın erken saatlerinde, en geç 06.30'da sandık başında bulunalım. Ülkemizin geleceğine, aziz milletimizin iradesine, demokrasimizin namusu sandıklara hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkalım. Emekleriniz ve fedakârlıklarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah yâr ve yardımcımız olsun. " ifadelerini kullandı.