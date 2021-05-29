İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2021 Cumartesi / 17 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5751
  • EURO
    10,4737
  • ALTIN
    524.253
  • BIST100
    1422.06
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan video mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile katıldığı törende, 'Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz.' dedi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 20:56 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 21:02
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Uluslararası Fetih Kupası Ödül Törenine video mesajla katılarak "Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz." dedi." dedi.

Erdoğan: "Dün okçularımızla yazdığımız destanı bugün insansız hava araçlarımızla yazılımlarımızla üretimimizle ihracatımızla tekrarlıyoruz"

Erdoğan: "Kökleriyle bağı kopmuş bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi inanç ve kültür kökleriyle bağı kopmuş bir toplum da varlığını uzun süre devam ettiremez. Gençlerimizden okçuluk, binicilik, kılıç, hat, tezhip gibi geleneksel spor ve sanat dalları ile günümüze ait her türlü sosyal ve kültürel faaliyeti işte bu anlayışla yürütmelerini bekliyoruz"

Ayrıntılar geliyor...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.