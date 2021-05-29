29 Mayıs 2021 Cumartesi 20:56 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 21:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Uluslararası Fetih Kupası Ödül Törenine video mesajla katılarak "Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz." dedi." dedi.

Erdoğan: "Dün okçularımızla yazdığımız destanı bugün insansız hava araçlarımızla yazılımlarımızla üretimimizle ihracatımızla tekrarlıyoruz"

Erdoğan: "Kökleriyle bağı kopmuş bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi inanç ve kültür kökleriyle bağı kopmuş bir toplum da varlığını uzun süre devam ettiremez. Gençlerimizden okçuluk, binicilik, kılıç, hat, tezhip gibi geleneksel spor ve sanat dalları ile günümüze ait her türlü sosyal ve kültürel faaliyeti işte bu anlayışla yürütmelerini bekliyoruz"

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