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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyetin 100. yılında yeni anayasa mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyetin 100. yılında yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşına yakışır sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır. Tarihi eşsiz zaferlerle dolu büyük bir milletin evlatları olarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte de kararlıyız.' dedi.

30 Ekim 2023 Pazartesi 10:31 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyetin 100. yılında yeni anayasa mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Gazi Mustafa Kemal'in hayallerini gerçekleştirmiş bir kadro olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmiş bulunuyoruz.

Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha itibarlı bir şekilde taşıma azmindeyiz.

Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşına yakışır sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır.

Tarihi eşsiz zaferlerle dolu büyük bir milletin evlatları olarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte de kararlıyız.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutladığımız bu tarihî günde bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının" önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir.

Yeter ki biz bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya devam edelim.

Yeter ki biz "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diyerek ifade ettiğimiz duruşumuzdan taviz vermeyelim.

  • Cumhuriyet anayasası
  • Sivil özgürlükler
  • Demokrasi kurtarışı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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