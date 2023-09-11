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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolaysıysa mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.' dedi.

11 Eylül 2023 Pazartesi 10:45 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "Oku, düşün, uygula, neticelendir. İyi Dersler," yazılı görsel de yer aldı.

  • 2023-2024 eğitim öğretim yılı
  • Erdoğan mesajı
  • hayırla dolu Eğitim

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