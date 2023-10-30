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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni paylaşım: Her biri milletimizin gurur abidesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Her biri milletimizin gurur abidesi olan muhteşem eserler ve hizmetlerle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha itibarlı şekilde adım atıyoruz.' dedi.

30 Ekim 2023 Pazartesi 14:31 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni paylaşım: Her biri milletimizin gurur abidesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanının 100. yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her biri milletimizin gurur abidesi olan muhteşem eserler ve hizmetlerle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha itibarlı şekilde adım atıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" etiketi ile Türk bayrağı emojisi kullandığı paylaşımında, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında güçlü, müreffeh ve itibarlı Türkiye" başlıklı görsele de yer verildi.

Görselde Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yusufeli Barajı, TCG Anadolu, Togg, Karadeniz'de doğal gaz keşfi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, insansız hava araçları ile yerli ve milli savunma sanayi araçları yer aldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Gurur Eserleri
  • Güçlü Cumhuriyet

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