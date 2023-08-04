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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Gerekli tüm altyapı çalışmaları sürüyor

İstanbul'da Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yerel seçimlerle ilgili olarak şu anda Seçim İşleri Başkanlığımız gerekli bütün altyapı çalışmalarını devam ettiriyor.' dedi.

4 Ağustos 2023 Cuma 14:10 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Gerekli tüm altyapı çalışmaları sürüyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Yerel seçimlerle ilgili olarak şu anda Seçim İşleri Başkanlığımız gerekli bütün altyapı çalışmalarını devam ettiriyor.

- Türkiye genelinde hazırlanan programa göre görevlere başladı. Türkiye'yi tarıyoruz taramaya devam ediyoruz. En iyi aday tespitlerini yaparak seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak.

PUTİN'İN ZİYARETİ AĞUSTOSTA

Henüz tarih netleşmedi. İstihbarat başkanım görüşmeleri yapıyorlar. bu çerçevede ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşir.

TAHILI FAKİR ÜLKELERE TAŞIYACAĞIZ

Rusya ile aynı çizgideyiz. Tarım kor gelecek tahılların una çevrilmesi ve bunların fakir ülkelere naklini yapacağız. Şu anda bile biz bakanlığımızı olarak bu adımları atmaya yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Fransa'nın yaptığı iş iyi değil. Geçmişteki yaptığı uygulamalar bütün bular dünyanın bütün kayıtlarında mevcut. hele ki bunu Afrikalılar biliyor. Altın sevki durdurulmuş durumda. yapılan ülkelere zulmün karşılığıdır

DEVAMI GELECEK

Bu atamadan çok çok memnun oldum, hele de böyle bir kızımızın amiralliğe yükselmesi çok güzel. Ben kendisini kutluyorum. Bundan sonraki şuralarda inşallah bunun devamı gelecektir.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Seçim İşleri
  • Altyapı Çalışmaları

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