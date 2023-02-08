Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarında gören depremzedeler: Kara gün dostu hoş geldin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Pazarcık İlçesi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan 12 Şubat Stadyumu'nda depremzedeler için Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kurulan çadır kentteki vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.