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Aşkınan Koşan Yorulmaz: Başkan Erdoğan'ın 1 yılını anlatan kitap hazırlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılında gerçekleştirdiği tüm programların yer aldığı 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' kitabı yayımlandı.

AA07 Mayıs 2021 Cuma 15:19 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 16:35
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın linkini sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun, "Her gün her saatini ülkesi için hizmet, eser ve değer üretme gayretiyle geçiren bir Cumhurbaşkanımız var hamdolsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini Aşkınan Koşan Yorulmaz kitabında bir araya getirdik." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkınan koşan yorulmaz. Biz aşkla koşuyoruz. Yorulmayız." sözlerinin işitildiği bir video yer aldı.

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