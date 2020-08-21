21 Ağustos 2020 Cuma 11:38 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 13:28

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki farklı fotoğrafını paylaştı.

"NE HAKLI BİR TEBESSÜM"

Altun, ilk olarak gece saatlerinde Erdoğan'ın denizde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve "Ne güzel, ne haklı bir tebessüm..." notunu düştü.

Ne güzel, ne haklı bir tebessüm... pic.twitter.com/2DfrPEwFjb — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 20, 2020

BİR FOTOĞRAF DAHA

Bu paylaşımdan 10 saat sonra Altun bir fotoğraf daha paylaştı.

Bu karede ise Başkan Erdoğan'ın konuşma yaparken elini yumruk yaptığı bir andan kesilmiş kare yer aldı.

Altun bu kareyi de 'Hayırlı Cumalar' notuyla paylaştı.

İletişim Başkanı Altun'un yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni aldı.

ALTUN'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA

Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye kısa süre kala Altun sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu:

Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz.

Sevinçte biriz.

Hüzünde biriz.

Bugün bir müjdemiz var.

Heyecanda biriz.#MüjdelerOlsun pic.twitter.com/2n8nW26UUv — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 21, 2020

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İBRAHİM KALIN'DAN, 'MÜJDE' PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdağan'ın tarihi açıklamayı yapmasına 2 saat kala Twitter hesabından paylaşım yaptı. Kalın, 'Müjdeye 2 saat kala' notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

BAKAN ALBAYRAK: HAYDİ BİSMİLLAH..

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'daki hesabından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile çekilen fotoğrafını 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaşarak, "Haydi bismillah" ifadesini kullandı.